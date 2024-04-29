Омичка познакомилась с мужчиной Джастином на сайте знакомств. Между ними завязались отношения. Военный собрался переезжать в Россию, но сначала ему нужно было оплатить посылку.

Омичка познакомилась с мужчиной Джастином на сайте знакомств. Между ними завязались отношения. Военный собрался переезжать в Россию, но сначала ему нужно было оплатить посылку.

В отдел полиции № 9 обратилась 47-летняя омичка, которая рассказала, что стала жертвой мошенников и потеряла 1,6 млн рублей.

В конце марта женщина зарегистрировалась на сайте знакомств, а уже через два дня познакомилась там с мужчиной по имени Джастин Брикс. Он был американским военным, проходящим службу в Ираке. В мессенджере пара общалась в течение недели. Мужчина оказывал всевозможные знаки внимания, окружил новую знакомую заботой, любовью и строил планы на будущее. Вскоре он даже поделился, что несколько лет назад овдовел и у него есть 7-летняя дочь.

Когда у пары завязались романтические отношения, военный сообщил, что собирается увольняться со службы и переезжать в Россию. А позже рассказал о срочном переводе в зону военных действий и попросил взять на хранение ценные вещи – документы, награды и солидные денежные накопления. Американец якобы отправил 32-килограммовую посылку через иностранную транспортную компанию и даже прислал фотографии содержимого.

– Через некоторое время женщине позвонил представитель компании перевозчика и рассказал, что посылка задержана в Индонезии. Чтобы почтовое отправление пересекло границу, необходимо заплатить налог на добавочную стоимость в сумме 3 тыс. долларов. Потерпевшая сняла с карты 315 тыс. рублей и перевела на указанный собеседником счет. Далее ей предложили оплатить гербовый сбор в сумме 5 тыс. долларов, а позже с омичкой связался курьер. Он сообщил, что находится на границе с Казахстаном, и запросил еще 8 тыс. долларов за въезд на территорию России, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Когда у омички запросили еще 1,8 млн рублей, женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».