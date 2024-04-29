Омск-Информ
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·Общество

Башня с видом на Иртыш сдается в центре города. В месяц за нее просят 60 тыс. рублей.

В Омске сдают в аренду башню под офис. Она находится на площади Бухгольца. Ее площадь составляет 50 кв. м. В необычном здании есть два входа – с улицы и отдельный по лестнице.

– Помещение с панорамным видом на Иртыш. Есть вода, канализация, нет центрального отопления, – говорится в объявлении.

В месяц арендатору придется платить 60 тыс. рублей.

·Общество

Башня с видом на Иртыш сдается в центре города. В месяц за нее просят 60 тыс. рублей.

В Омске сдают в аренду башню под офис. Она находится на площади Бухгольца. Ее площадь составляет 50 кв. м. В необычном здании есть два входа – с улицы и отдельный по лестнице.

– Помещение с панорамным видом на Иртыш. Есть вода, канализация, нет центрального отопления, – говорится в объявлении.

В месяц арендатору придется платить 60 тыс. рублей.