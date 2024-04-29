Омск-Информ
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·Общество

Квартира расположена по улице 10 лет Октября. В ней есть 4 комнаты, 2 этажа и панорамные окна, но нет ремонта. За нее требуют 19 млн.

В Омске выставили на продажу четырехкомнатную двухэтажную квартиру площадью 222,8 кв. м. Она расположена по улице 10 лет Октября. В квартире имеется 40-метровая кухня, гардеробная и панорамные окна. Однако новому хозяину предстоит сделать ремонт.

– В квартире заменены все окна, шумовиброизоляция полов на первом и втором этаже, стяжка пола, разведено отопление, разведены трубы канализации и водоснабжения, разведена проводка, смонтированы системы приточной вентиляции и кондиционирования, – говорится в объявлении.

Такая квартира обойдется в 19 млн рублей.

1753
·Общество

Квартира расположена по улице 10 лет Октября. В ней есть 4 комнаты, 2 этажа и панорамные окна, но нет ремонта. За нее требуют 19 млн.

В Омске выставили на продажу четырехкомнатную двухэтажную квартиру площадью 222,8 кв. м. Она расположена по улице 10 лет Октября. В квартире имеется 40-метровая кухня, гардеробная и панорамные окна. Однако новому хозяину предстоит сделать ремонт.

– В квартире заменены все окна, шумовиброизоляция полов на первом и втором этаже, стяжка пола, разведено отопление, разведены трубы канализации и водоснабжения, разведена проводка, смонтированы системы приточной вентиляции и кондиционирования, – говорится в объявлении.

Такая квартира обойдется в 19 млн рублей.

1753