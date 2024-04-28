Столь эмоциональное заявление Азнаур Герюгов сделал после сегодняшней встречи с ульяновской «Волгой».

Столь эмоциональное заявление Азнаур Герюгов сделал после сегодняшней встречи с ульяновской «Волгой».

Полузащитник «Иртыша» Азнаур Герюгов прокомментировал сегодняшнюю встречу с ульяновской «Волгой». Футболист говорил не слишком много, но за счет того, что решил высказаться без излишней корректности, речь получилась запоминающейся.

Игрок отверг недостаточную подготовленность команды к игре, а также решил не выделять никого из партнеров.

– Да нет, подготовленность была нормальной. Нам надо вопросы себе начать задавать. Мы вышли, в штаны наложили и получили четыре мяча. Ни характера, ни воли – так нельзя играть, я считаю. Все вместе вышли, все вместе получили четыре, сейчас все вместе понурые поедем домой. Так что я никого бы не стал выделять, все вместе мы сегодня обо***лись, – заявил полузащитник.

Напомним, матч в Ульяновске закончился поражением «Иртыша» со счетом 0:4. Пока команда занимает предпоследнюю строчку в группе «Серебро» Второй лиги.