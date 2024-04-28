Нелепый гол, пропущенный в начале игры, задал тон всей встречи. «Волга» владела игровым преимуществом и воплотила его еще в три мяча.

Нелепый гол, пропущенный в начале игры, задал тон всей встречи. «Волга» владела игровым преимуществом и воплотила его еще в три мяча.

Сегодня омский «Иртыш» в Ульяновске встречался с местной «Волгой». Этот матч не задался с дебюта. Уже на 3-й минуте мяч после удара игрока хозяев попал было в руки голкипера омичей Владислава Полетаева, но тут же предательски из них выскользнул – и уже 0:1. А на исходе получаса игры произошел еще один досадный эпизод: сумев сохранить мяч в поле, полузащитник «Волги» Денис Рахманов кинулся в атаку. Уже у штрафной он сделал пас на набегающего партнера Евгения Воронина. Рахманова в этом эпизоде пытались опекать пять игроков «Иртыша». И им пришлось лишь понаблюдать, как Воронин расстреливает ворота Полетаева.

В начале второго тайма «Иртыш» тоже пропустил, автором третьего мяча стал Артем Делькин. Размочить счет, несмотря на неоднократные попытки, так и не удалось. Более того, на 77-й минуте защитник «Иртыша» Сергей Алексеев в своей штрафной неаккуратно остановил увлекшегося дриблингом форварда хозяев Билала Билалова. «Приговор» арбитра с 11-метровой отметки привел в исполнение нападающий Джамал Дибиргаджиев, установив тем самым окончательный счет – 4:0.

«Иртыш» продлил серию без побед до девяти матчей и по-прежнему находится на предпоследнем месте в дивизионе «Серебро» Второй лиги. Следующий матч омская команда проведет дома против брянского «Динамо».