Один случай произошел в Омске, а другой в Одесском районе. Обошлось без жертв, однако оба ребенка доставлены в больницы.

Один случай произошел в Омске, а другой в Одесском районе. Обошлось без жертв, однако оба ребенка доставлены в больницы.

Вчера в Омске и одном из районов области произошло два ДТП, пострадавшими в которых оказались дети.

В шестом часу вечера в частном секторе, где пересекаются улицы Потанина и 3-я Линия 26-летняя женщина на «БМВ» сбила 8-летнего мальчика. Он госпитализирован.

Второй случай произошел в десятом часу вечера в Одесском районе.

– На 71 км автодороги Омск – Одесское – Граница Республики Казахстан 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Мазда», выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «Хонда-Аккорд», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Пассажиркой автоледи на «мазде» была годовалая девочка. Она также доставлена в больницу.

Ведется проверка, во время которой выясняются обстоятельства и причины обоих ДТП.