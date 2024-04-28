Женщина купилась на то, что на ее имя пытаются оформить кредит, и доверилась мошенникам. Из-за этого она потеряла почти два миллиона рублей.

Женщина купилась на то, что на ее имя пытаются оформить кредит, и доверилась мошенникам. Из-за этого она потеряла почти два миллиона рублей.

Жертвой дистанционных мошенников стала 56-летняя омичка, работающая учителем русского языка и литературы. Полицейским она пояснила, что ей через мессенджер позвонила якобы сотрудница Центрального банка и сообщила, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, потребуется провести несколько операций со счетами.

– Впоследствии омичка по указанию лжесотрудника банка перевела более 1,8 млн рублей своих сбережений на указанные звонившей «безопасные счета», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Омская полиция возбудила уголовное дело и разыскивает преступников.