Девушку не смутила просьба менеджера внести стопроцентную предоплату. Поэтому деньги она отдала, а товар так и не получила.

Девушку не смутила просьба менеджера внести стопроцентную предоплату. Поэтому деньги она отдала, а товар так и не получила.

В омскую полицию обратилась 27-летняя омичка. Она рассказала, что по просьбе своего молодого человека пыталась купить подзорную трубу со штативом. Она перешла на сайт, заполнила анкету, а через некоторое время ей пришло сообщение от менеджера, который уточнил личные данные и попросил внести предоплату. Ее размер составил полную стоимость будущей покупки.

Омичку такая просьба не смутила, и она перевела деньги – около 23 тыс. рублей. Но мнимый менеджер оказался мошенником.

– После перевода денежных средств собеседник сообщил, что оптическое устройство поступит в Омск через 5 дней. Однако в назначенный срок девушка посылку не дождалась, а продавец перестал выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Полицейские завели уголовное дело о мошенничестве.