Некомфортные погодные условия ожидаются во второй половине сегодняшнего дня. Омичей призывают к повышенной осторожности.

Некомфортные погодные условия ожидаются во второй половине сегодняшнего дня. Омичей призывают к повышенной осторожности.

Главное управление МЧС по Омской области, сославшись на данные Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, предупредило омичей о возможном ухудшении погоды сегодня.

– Во второй половине дня 28 апреля с сохранением ночью 29 апреля местами по Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: сильный ветер порывами 17–22 метра в секунду, кратковременный дождь, гроза, возможен град, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Жителей области призывают быть особо осторожными. Лучше остаться дома. Если все-таки этого сделать не удается, то лучше не находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями или рекламными баннерами. Шаткие конструкции, постройки, здания с неустойчивой кровлей лучше обходить. Также омичам рекомендуют закрыть окна и балконные двери.

Водителям также советуют переждать непогоду дома. Но если выезд необходим, за рулем важно оставаться максимально внимательным.

В мэрии Омска, в свою очередь, напомнили телефонные номера, по которым можно сообщать о чрезвычайных ситуациях и авариях.

Дежурная смена ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области: 01, 25-83-26, 44-91-00, 101 (при звонке с мобильного телефона).

Единая дежурно-диспетчерская служба Омска: 78-78-78.