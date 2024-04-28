Это и многое другое можно будет сделать сегодня на фестивале в «Омской крепости».

Это и многое другое можно будет сделать сегодня на фестивале в «Омской крепости».

Сегодня в историческом парке «Омская крепость» пройдет фестиваль «Великая война – жизнь крепости после крепости», посвященный Первой мировой войне. В августе исполнится 110 лет с момента ее начала.

Директор «Омской крепости» Василий Минин проведет для гостей интерактивную экскурсию. На ней можно будет узнать о военном значении, какое имел Омск в период той войны. Наш город был мощным военным, промышленным, логистическим и управленческим пунктом.

Центральная площадка исторического парка станет местом для дефиле военных костюмов эпохи Первой мировой войны.

– Также на фестивале будет представлен 43-й стрелковый пехотный полк. На экскурсии гости узнают, как формировались эти подразделения, как они воевали, какие подвиги совершили, а также об их быте и военном костюме. Примечательно, что фестиваль пройдет в непосредственной близости от здания, где в Первую мировую войну находилась Школа прапорщиков, – сообщается в официальном паблике «Омской крепости».

Помимо этого, гости исторического фестиваля смогут продегустировать настоящую солдатскую кашу и блюда традиционной русской кухни. Также они смогут поучаствовать в интерактивных мастер-классах по рубке лозы и основам штыкового боя. Еще один мастер-класс пройдет в формате военного полевого лагеря.

Фестиваль продлится до 15:00. Все мероприятия бесплатны.