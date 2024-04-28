Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла вчера вечером на Иртыше. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вчера, около 23:00, на Иртыше напротив острова Самарский, находящегося в черте города, моторная лодка с двумя пассажирами на борту столкнулась с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов.

– В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины события устанавливаются, – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гибель обоих пассажиров РИА «Омск-информ» подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. Ход и результаты процессуальной проверки взял на контроль транспортный прокурор.

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·Происшествия

Трагедия произошла вчера вечером на Иртыше. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вчера, около 23:00, на Иртыше напротив острова Самарский, находящегося в черте города, моторная лодка с двумя пассажирами на борту столкнулась с плавающим сооружением, обеспечивающим стоянку судов.

– В результате происшествия пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины события устанавливаются, – сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гибель обоих пассажиров РИА «Омск-информ» подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота. Ход и результаты процессуальной проверки взял на контроль транспортный прокурор.

1047