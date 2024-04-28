Омск-Информ
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·Происшествия

37-летний мужчина ничего не подозревал и отправил мошенникам огромную сумму денег.

Очередной жертвой мошенников стал 37-летний житель Ленинского округа. Мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что его деньги в опасности.

Собеседник убедил омича перевести собственные и кредитные средства на «безопасный» счет, чтобы защитить их от мошенников. Мужчина перевел более 1,8 млн рублей, а потом понял, что его обманули.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, всего за сутки жертвами мошенников стал 21 житель региона.

·Происшествия

37-летний мужчина ничего не подозревал и отправил мошенникам огромную сумму денег.

Очередной жертвой мошенников стал 37-летний житель Ленинского округа. Мужчине позвонил незнакомец, представился сотрудником банка и сообщил, что его деньги в опасности.

Собеседник убедил омича перевести собственные и кредитные средства на «безопасный» счет, чтобы защитить их от мошенников. Мужчина перевел более 1,8 млн рублей, а потом понял, что его обманули.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, всего за сутки жертвами мошенников стал 21 житель региона.