Стражи порядка не оценили такое развлечение жительницы региона. Теперь ей грозит арест или штраф.

Стражи порядка не оценили такое развлечение жительницы региона. Теперь ей грозит арест или штраф.

В Черлакском районе поймали сразу двух пьяных квадроциклистов. Первый инцидент произошел в райцентре Черлак. Под внимание сотрудников Госавтоинспекции попала 48-летняя местная жительница. У женщины не было прав управлять транспортом, к тому же за рулем она находилась под воздействием увеселительных напитков. Проходить медосвидетельствование она отказалась сразу же. Сельчанка рассказала, что просто решила покататься с мужем по поселку.

В отношении женщины возбудили административное делопроизводство по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ей грозит арест от 10 до 15 суток или же штраф в размере 30 тыс. рублей.

Второй случай произошел в селе Соляном. На этот раз стражам порядка попался 24-летний молодой человек. У него также не было водительских прав, и за рулем он находился в алкогольном состоянии.

– Полицейские предложили ему пройти освидетельствование, которое подтвердило, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотектора составили 1,021 мг/л, – рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Парень получил протокол по статье «Управление ТС водителем без прав или лишенным прав, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения». Его ждет такое же наказание, как и женщину.