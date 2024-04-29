В новой школе ОНХП будут учиться талантливые ребята. В компании уверены, что будущие инженеры ОНХП – инженеры будущего.

В новой школе ОНХП будут учиться талантливые ребята. В компании уверены, что будущие инженеры ОНХП – инженеры будущего.

В рамках своего нового проекта «PRO работу» РИА «Омск-информ» продолжает серию статей об омских организациях-работодателях. ПАО «ОНХП» уже более двадцати лет развивает уникальную программу воспитания и обучения будущих инженеров и успешно лидирует среди других российских компаний в области развития компетентности инженерных кадров.

Мы беседуем с руководителями одного из подразделений ОНХП – Международного центра инженерных компетенций (МЦИК) Еленой Николаевой и Романом Кирсановым.

– ОНХП вот уже более двадцати лет в авангарде подготовки профессиональных инженеров, причем не только в своем регионе, но и за его пределами. Программы и проекты Международного центра инженерных компетенций успешно реализуются, равно как и расширяется состав их участников. Например, в рамках проводящейся сейчас масштабной Всероссийской акции «Неделя без турникетов» школьники, студенты и их родители имеют возможность познакомиться с деятельностью предприятий региона, оценить перспективы будущего трудоустройства, – рассказывает Елена Николаева.

В этом году решили выйти за рамки уже сложившегося подхода, впервые пригласив на экскурсию в стены нашей компании воспитанников подшефных детских садов. Возможно, это будущие инженеры ОНХП. Помимо этого, для дошкольников традиционно проводится в мае чемпионат «Мама, папа, я – инженерная семья!», который хорошо известен среди омичей и пользуется успехом.

– Безусловно, программа «Школа – вуз – предприятие» за годы ее существования показала свою эффективность. Взаимодействуя с приходящими к нам детьми, а впоследствии с подростками, мы помогаем им развивать свои способности, пробуждая интерес к профессии инженера. В нашей компании мы считаем, что инженером можно не только родиться, но и стать. И наша задача – помочь ребенку найти себя, понять, в чем заключается его призвание, уже на ранних этапах становления личности. Об успехе программы говорят факты: 70 % прошедших ее в стенах нашей компании являются сегодня сотрудниками ПАО «ОНХП» и уже составляют пятую часть трудового коллектива, – продолжает Роман Кирсанов.

По его словам, в компании занимаются поиском новых путей развития, учитывая требования времени и географию проектов ОНХП. Международный центр инженерных компетенций был создан в этом году. Он состоит из школы «Центр элитной инженерной подготовки» и ONHP университета. Нарастающий дефицит компетентности сегодня служит не камнем преткновения, а триггером стратегических изменений HR-процессов компании.

Елена Николаева рассказала, что 1 сентября начнутся занятия в уникальной инновационной школе, аналоги которой сложно найти не только в России, но и за рубежом. Она позволяет интегрировать программы общего и дополнительного образования, при этом расширяется спектр дисциплин, будущие инженеры получают новые компетенции. Дети, проявляющие склонность к инженерной деятельности, с 10-го класса начинают обучаться по индивидуальной образовательной траектории в своем образовательном учреждении. А в школе ОНХП они будут углублено изучать предметы, необходимые будущему инженеру, в том числе физику, математику, информатику, черчение и другие. С ребятами будут работать лучшие преподаватели омских вузов – к общеобразовательным предметам добавляются дополнительные, предоставляется возможность для внеурочной деятельности, используя передовую инфраструктуру компании.

– Выпускники нашей школы будут осваивать и часть предметов первого курса вуза. После успешной сдачи ЕГЭ они получат аттестат о среднем образовании и продолжат обучение в вузах – по инженерным специальностям. При поступлении в школу соискателям предстоит сдать внутренние экзамены, также необходимо иметь портфолио, то есть результаты своих академических достижений. Еще ребята должны четко понимать, чего они хотят добиться в выбранной сфере деятельности, в чем ее важность и полезность для общества, – все это им это нужно будет изложить в мотивационном письме, – уточнила Елена Николаева.

МЦИК дает гарантию качественной подготовки старшеклассников именно по профильным дисциплинам: физике, математике, информатике. Дополнительно преподаются программирование, аддитивный искусственный интеллект, логика и другие дисциплины. Учебный план достаточно насыщен.

– После начала обучения в вузах-партнерах у ребят появляется возможность перезачета ряда пройденных ранее дисциплин. Одновременно они будут проходить обучение и в нашей компании, но уже в ONHP университете. Некоторые представители инженерного сообщества критикуют государственную систему высшего образования за существенную оторванность теории от практики. Мы решаем эту проблему, и ребята активно работают в ПАО «ОНХП» уже с 3-4-го курсов обучения, получая доступ к самому современному оборудованию и программному обеспечению, – резюмирует Роман Кирсанов.

Добавим, что в ОНХП сформирована гармоничная инфраструктура, включающая современное образовательное пространство для теоретических и практических занятий, спортивно-оздоровительный комплекс, ресторан. Принимается на работу педиатр, который будет осуществлять прием обучающихся и детей сотрудников компании. Инициативу ПАО «ОНХП» по работе с дошкольниками в сфере развития инженерного образования и открытию уникальной инновационной школы поддержал губернатор Виталий Хоценко при посещении компании в январе текущего года.

При содействии главы региона с 1 сентября инженерных групп в детских садах станет гораздо больше. К участию в этом перспективном проекте также привлечена лаборатория инженерного образования ОмГПУ. Во взаимодействии с региональным министерством образования ОНХП взяло на себя затраты по обучению педагогов для дошкольников и по формированию материальной базы специализированных групп в дошкольных организациях.

Под руководством генерального директора ОНХП Игоря Зуги компания сегодня реализует ряд инициатив, направленных на развитие востребованных цифровых компетенций, международных образовательных проектов, но об этом отдельно. Уникальный опыт ПАО «ОНХП» по вовлечению детей и молодежи в свою профессиональную деятельность, ее воспитанию, по передаче ей своих достойных традиций и корпоративных ценностей является залогом лучшего будущего каждого из нас.