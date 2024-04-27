В порядок привели уже несколько городских памятников. Некоторые еще и покрасят.

В порядок привели уже несколько городских памятников. Некоторые еще и покрасят.

В Омске в преддверии Дня Победы начали приводить в порядок памятники и скверы. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, все работы выполнят до 5 мая.

Так, уже помыли памятник Владимиру Ленину на Ленинской горке, бюст генерала Дмитрия Карбышева, памятник Маршалу Жукову, стелы «Город трудовой доблести» и монумент «Авиаторам России посвящается» в поселке Чкаловском. Постамент памятника Жукову уже покрасили.

Кроме того, в парке Победы отремонтировали памятники «Борцам революции» и «Мать». Позже покраска ждет памятники «Солдат» и «Мать».