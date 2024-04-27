Изменения в расписании касаются учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям.

Изменения в расписании касаются учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям.

Региональный Минздрав представил график работы больниц в предстоящие праздничные дни. Изменения в расписании касаются учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям.

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая вызвать врача на дом можно с 9:00 до 14:00. Сами медики будут обходить дома с 9:00 до 15:30. В больницах прием пациентов будет вестись с 9:00 до 14:00.

В учреждениях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь детям, прием в кабинетах неотложки будет проходить с 9:00 до 18:00.

Травмпункты и скорая помощь будут работать с обычном режиме.