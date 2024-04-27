Омск-Информ
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·Авто

Сегодня с 23:00 часов там будут проводить работы по демонтажу неработающего освещения. Улицу придется закрыть.

Сегодня, 27 апреля, в районе пересечения улиц Заозерная и 8-я Заозерная будут проводить работы по демонтажу неработающих опор электропередачи. Из-за этого с 23:00 до 23:30 часов улицу Заозерную от 7-й Заозерной до 9-й Заозерной перекроют для всех видов транспорта.

С учетом этого получасового перекрытия автолюбителей просят планировать свои маршруты движения.

·Авто

Сегодня с 23:00 часов там будут проводить работы по демонтажу неработающего освещения. Улицу придется закрыть.

Сегодня, 27 апреля, в районе пересечения улиц Заозерная и 8-я Заозерная будут проводить работы по демонтажу неработающих опор электропередачи. Из-за этого с 23:00 до 23:30 часов улицу Заозерную от 7-й Заозерной до 9-й Заозерной перекроют для всех видов транспорта.

С учетом этого получасового перекрытия автолюбителей просят планировать свои маршруты движения.