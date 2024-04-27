Молодые люди припарковали свои авто и громко включили музыку. Владельцам и посетителям заведений это не понравилось.

Молодые люди припарковали свои авто и громко включили музыку. Владельцам и посетителям заведений это не понравилось.

Вчера вечером молодежь устроила громкую вечеринку на Любинском проспекте. Владельцы заведений, возле которых припарковались авто с музыкой, пожаловались в полицию, сообщает «Омск Путеводитель»

Полицейские прибыли на место и провели с омичами профилактические беседы. Из-за того что молодежь начала свою тусовку в 20:00, привлечь их к административной ответственности за нарушение тишины не получилось.

Во время разговора с полицейскими парни пытались включать даже гимн России, чтобы им позволили продолжать вечеринку. Однако стражи порядка потребовали сделать музыку тише.