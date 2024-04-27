Пассажирка поинтересовалась, можно ли ей закурить. Получив отказ, она стала оскорблять экипаж. В прошлом году она уже пыталась покурить в самолете.

Пассажирка поинтересовалась, можно ли ей закурить. Получив отказ, она стала оскорблять экипаж. В прошлом году она уже пыталась покурить в самолете.

40-летняя пассажирка самолета рейса Омск – Сургут заработала себе административное дело и провела после полета ночь в камере для задержанных транспортной полиции.

На борту самолета жительница Сургута спросила у бортпроводника разрешение закурить. Получив отказ, женщина стала кричать и материть экипаж. На замечания она не реагировала. Стоит сказать, что летела она в трезвом виде.

К самолету прибыли транспортные полицейские, которых перед посадкой уже предупредили о буйной пассажирке. Ее задержали и отправили на ночь в спецпомещение для задержанных.

– В отношении женщины составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка, а также по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ за невыполнение требований командира воздушного судна, – сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Транспортные полицейские выяснили, что в январе прошлого года жительница Сургута также пыталась покурить в самолете. Тогда ей также влепили административку.