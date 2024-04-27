Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Администрация Крутинского поселения несколько лет не занималась формированием земельных участков для предоставления многодетным семьям. 
Прокуратура Крутинского района обнаружила нарушения законодательства в деятельности местной власти. Администрация Крутинского городского поселения несколько лет не занималась формированием земельных участков для предоставления многодетным семьям. 
– По иску прокурора суд признал незаконным бездействие муниципалитета и обязал утвердить перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, – отметили в прокуратуре.
После этого администрация райцентра сформировала 13 земельных участков, один из них уже передан многодетной семье.
·Общество

Администрация Крутинского поселения несколько лет не занималась формированием земельных участков для предоставления многодетным семьям. 
Прокуратура Крутинского района обнаружила нарушения законодательства в деятельности местной власти. Администрация Крутинского городского поселения несколько лет не занималась формированием земельных участков для предоставления многодетным семьям. 
– По иску прокурора суд признал незаконным бездействие муниципалитета и обязал утвердить перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, – отметили в прокуратуре.
После этого администрация райцентра сформировала 13 земельных участков, один из них уже передан многодетной семье.