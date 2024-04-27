Омск-Информ
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·Авто

Автомобиль «Урал», который пополнил омский автопарк, будет помогать в ремонте троллейбусов. За него заплатили 12 млн.  

В Омске автопарк специальной техники электротранспорта пополнился автомобилем «Урал». Как рассказал мэр города Сергей Шелест, машина предназначена для организации работ аварийно-технической службы. С ее помощью ремонтная бригада может оперативно выезжать на место поломки троллейбуса.

Кроме того, автомобиль оснащен специальной системой для буксировки троллейбусов. За такой транспорт пришлось заплатить 12 млн рублей.

·Авто

Автомобиль «Урал», который пополнил омский автопарк, будет помогать в ремонте троллейбусов. За него заплатили 12 млн.  

В Омске автопарк специальной техники электротранспорта пополнился автомобилем «Урал». Как рассказал мэр города Сергей Шелест, машина предназначена для организации работ аварийно-технической службы. С ее помощью ремонтная бригада может оперативно выезжать на место поломки троллейбуса.

Кроме того, автомобиль оснащен специальной системой для буксировки троллейбусов. За такой транспорт пришлось заплатить 12 млн рублей.