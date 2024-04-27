В майские праздники возможен рост числа пожаров и происшествий на воде.
В период праздников и выходных дней важно обеспечить готовность сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия. С сегодняшнего дня и до 2 мая Главное управление МЧС России по Омской области переводит свою работу на усиленный режим, чтобы обеспечить безопасность граждан. Один из основных аспектов безопасности во время праздников – это предотвращение пожаров. В этот период возможен рост числа пожаров, поэтому гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Омичам напомнили о запрете использования открытого огня. Особый противопожарный режим, действующий на территории Омской области, требует особого внимания и дисциплины. Кроме того, важно уделить внимание безопасности на водных объектах. В период праздников и выходных дней возможно увеличение происшествий на воде. Жителям региона следует соблюдать правила безопасности и не рисковать своей жизнью. Также необходимо быть особенно осторожными на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия могут возникнуть в любой момент, поэтому следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, быть внимательными и осторожными. Важно отметить, что в период праздников и выходных дней организовано взаимодействие с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. Это позволяет эффективно ликвидировать последствия возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность граждан, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области. Таким образом, соблюдение всех нехитрых правил поможет провести праздники безопасно и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций.