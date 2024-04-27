Сейчас на объекте укладывают линолеум, красят стены и устанавливают двери. Совсем скоро завезут мебель.

Сейчас на объекте укладывают линолеум, красят стены и устанавливают двери. Совсем скоро завезут мебель.

В Омске в микрорайоне Кузьминки продолжают строить новый лицей. Сейчас его готовность превысила 60 %. Как рассказал министр образования Иван Кротт, на объекте идут внутренние и отделочные работы, на стены наносят декоративную штукатурку, а также идет монтаж подвесных потолков и перегородок, укладка линолеума и керамогранита на лестницах, установка дверей в блоке младшей школы. Кроме того, на пришкольном участке уже начали монтировать ливневую канализацию, завозят и укатывают грунт.

– Строитель Алексей Певнев обстоятельно подходит к делу, он побывал в современных школах в других регионах России, оценил их оснащение и заказал несколько демонстрационных моделей мебели и оборудования, чтобы лично выбрать современный и функциональный вариант для лицея. В ближайшее время уже начнется закупка парт, стульев и интерактивных досок, – сообщил Кротт.

Отметим, лицей рассчитан на 1122 места. Здесь будет большая библиотека с читальным залом, открытое пространство с зоной коворкинга и актовый зал с балконом.