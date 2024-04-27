Об этом рассказали в региональном Минздраве. Еще одной распространенной причиной смерти детей является суицид.

Об этом рассказали в региональном Минздраве. Еще одной распространенной причиной смерти детей является суицид.

Стали известны самые частые причины смерти детей в Омской области в прошлом году. Об этом рассказали в докладе о состоянии здоровья населения и здравоохранения региона в региональном Минздраве.

Так, согласно документу, в прошлом году показатель детской смертности в возрасте 0–17 лет составил 37,6 на 100 тыс. детей. В 2022 году он составлял 38,6. В числе самых распространенных причин смерти детей остаются пожары, утопления, ДТП и суициды.

За минувший год в регионе по этим причинам ушел из жизни 41 ребенок: 5 погибли при пожарах, 12 – утонули, 9 умерли в ДТП и 8 совершили суицид. Также дети погибают из-за болезней нервной системы, инфекционных заболеваний и злокачественных опухолей.