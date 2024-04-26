Четверо мужчин устроили рыбалку на реке Кип в период, когда действует режим «тишины». Действовали они нагло и с размахом.

Четверо мужчин устроили рыбалку на реке Кип в период, когда действует режим «тишины». Действовали они нагло и с размахом.

В период с 20 апреля по 20 мая в Омской области действуют ограничения на рыбалку. Сейчас у большинства видов рыб начинается нерест, поэтому рыбалка с лодок или сетями запрещена. Но браконьеров это не останавливает.

Так, на реке Кип в Тевризском районе сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые вели ловлю рыбы сетями с двух лодок. Браконьеров в возрасте от 22 до 35 лет задержали на берегу, когда они грузили улов в мотоцикл и автомобиль «УАЗ».

– У них изъяли 4 сети, 2 самодельные лодки и мешки с рыбой. Среди изъятого: более 200 рыб, в том числе нельма, – сообщили в полиции.

Аналогичные случаи незаконной ловли рыбы произошли на озере Эбаргуль Усть-Ишимского района и на реке Оша в Крутинском районе. Браконьерам грозит привлечение к ответственности по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, исправительне работы на срок до двух лет, лишение свободы на тот же срок.