Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина, снимавший наличные, отвлекся на телефонный звонок, чем воспользовался стоявший рядом незнакомец.

Сотрудники омской полиции ищут мужчину, который незаконно завладел оставленными в банкомате деньгами. Инцидент произошел в отделении Альфа-банка на проспекте Маркса.

Снимавший наличные омич отвлекся на телефонный звонок и забыл взять деньги из купюроприемника. Рядом стоял незнакомец, который воспользовался ситуацией и скрылся с похищенными купюрами. Ущерб составил 26 тыс. рублей.

Омичей, которые узнали похитителя на фото или располагают информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 79-32-02, 31-04-04, 8-951-415-38-45 или 102.

·Происшествия

Мужчина, снимавший наличные, отвлекся на телефонный звонок, чем воспользовался стоявший рядом незнакомец.

Сотрудники омской полиции ищут мужчину, который незаконно завладел оставленными в банкомате деньгами. Инцидент произошел в отделении Альфа-банка на проспекте Маркса.

Снимавший наличные омич отвлекся на телефонный звонок и забыл взять деньги из купюроприемника. Рядом стоял незнакомец, который воспользовался ситуацией и скрылся с похищенными купюрами. Ущерб составил 26 тыс. рублей.

Омичей, которые узнали похитителя на фото или располагают информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефонам: 79-32-02, 31-04-04, 8-951-415-38-45 или 102.