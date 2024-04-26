Мигранты работали нелегально. После того как к ним нагрянули проверяющие, было решено отправить иностранцев домой.

Мигранты работали нелегально. После того как к ним нагрянули проверяющие, было решено отправить иностранцев домой.

В Омской области провели очередные рейды по выявлению мигрантов, которые находятся и работают в России нелегально.

На этот раз сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области и военного следственного отдела СК России по Омскому гарнизону нагрянули на различные стройки. Всего документы проверили более чем у 40 мигрантов и тех, кто уже получил российское гражданство.

После проверки на 11 граждан Узбекистана составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации. Из них только трое задержатся в России. Сразу 8 человек будут выдворены из страны.

Также на пятерых иностранцев составили протоколы за предоставление подложных документов при осуществлении мероприятий по миграционному учету, еще один мигрант подвергнут ответственности за нарушение режима пребывания в РФ.

Также проводятся проверки в отношении работодателей, которые взяли на работу мигрантов. Их могут привлечь к административной ответственности.

Также продолжается работа по привлечению мигрантов, которые получили российские паспорта, к прохождению службы в армии. На этой неделе трое иностранцев добровольно заключили контракты о прохождении военной службы с Минобороны.