Форма начинающего спортсмена находилась в незапертом тамбуре одного из подъездов. Этим воспользовался омич, который искал ночлег.

Форма начинающего спортсмена находилась в незапертом тамбуре одного из подъездов. Этим воспользовался омич, который искал ночлег.

Дерзкая кража произошла в подъезде одного из домов на улице Ватутина. Там украли комплект формы юного хоккеиста.

33-летняя мама начинающего спортсмена вечером сложила форму сына в сумку и отнесла в тамбур. А вот дверь тамбура она не закрыла. Утром омичка обнаружила пропажу хоккейной экипировки и обратилась в полицию.

На камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, попал мужчина с объемной сумкой в руках. Оперативники узнали 42-летнего матерого уголовника, постоянно промышляющего кражами. Его задержали на улице Рокоссовского.

– Омич рассказал, что ночью проник в чужой подъезд с целью ночлега. Однако, когда он поднялся на 8-й этаж и обнаружил хоккейную форму в незапертом тамбуре, решил ее похитить, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Позже фигурант продал похищенное своему знакомому за 3 000 рублей, вырученные денежные средства потратил на алкоголь.

На матерого уголовника завели очередное уголовное дело за кражу. А комплект формы вернули юному хоккеисту.