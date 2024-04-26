За неделю количество обращений из-за укусов клещей выросло с 47 до 183.

За неделю количество обращений из-за укусов клещей выросло с 47 до 183.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что с 19 по 25 апреля в омские больницы с жалобами на укусы клещей обратились 183 человека, в том числе 69 детей. При этом за период с 6 по 18 апреля таких обращений было всего 47.

– В целях профилактики инфекций, передающихся клещами, в текущем году запланировано провести акарицидные обработки на площади более 3 тысяч га. За прошедший период обработано 135,12 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений, – отметили в ведомстве.

К счастью, никаких инфекционных заболеваний у людей, которых укусили насекомые, не нашли. В общей сложности от клещевого энцефалита привито более 30 тысяч человек.