Заведующая наркологическим кабинетом ЛАО Омска Наталия Бульбакова дала простую и доступную инструкцию, как не стать зависимым от алкоголя.

Заведующая наркологическим кабинетом ЛАО Омска Наталия Бульбакова дала простую и доступную инструкцию, как не стать зависимым от алкоголя.

Достаточно большой процент людей склонен снимать напряжение после трудного дня с помощью алкоголя. Человек со слабой стрессоустойчивостью может найти повод употребления алкоголя ежедневно. Последствия – печальны. Заведующая наркологическим кабинетом Ленинского округа Омска Наталия Бульбакова рассказала, как не попасть в зависимость от алкоголя и что будет, если это произойдет.

Чаще всего человек прибегает к выпивке, когда ему лень искать альтернативные варианты. Проще доверить свой психологический комфорт алкоголю. Однако в долгосрочной перспективе уровень стресса только нарастает. Это объясняется психофизиологическими особенностями организма, его реакцией на алкоголь.

– По своей сути алкоголь – депрессант для нервной системы. Его прием замедляет мышление, ухудшает координацию, память, скорость реакции. Восприятие реальности ухудшается, эмоциональный самоконтроль тоже. По этой причине радость и расслабление резко может смениться на агрессию. Алкоголь реальность не меняет, она остается прежней, а количество проблем только увеличивается! – подчеркивает Наталия Бульбакова.

Врач уточнила, кто именно чаще всего попадает на крючок алкоголя, как на «антидепрессант»:

эмоционально незрелые личности;

люди с однообразным, узким кругом социальных интересов;

люди со слабой сексуальной культурой;

люди, которые не ориентированы на получение эстетического удовольствия;

люди с низкой самоценностью;

люди, не занимающиеся саморазвитием;

люди, не умеющие строить настоящие дружеские отношения.

Человек, выбирающий алкоголь как способ борьбы со стрессом, увеличивает вероятность попасть в зависимость. Если это происходит, страдает здоровье, повышается риск сопутствующих заболеваний. Речь идет, например, об альтернативных вариантах развития психиатрического заболевания – бред ревности, эпилепсия, психозы, фобии, делирий и так далее.

При регулярно чрезмерном употреблении алкоголя возникают серьезные заболевания внутренних органов. Основные из них – это цирроз печени, гепатиты, язвы, сбой сердечного ритма, гастриты. Плюс ко всему увеличивается общая травматизация организма, ухудшается работа репродуктивной системы. Повышается вероятность появления аномалий у детей.

Чтобы не подвергать себя дополнительной опасности стать зависимым от алкоголя, необходимо укреплять свою стрессоустойчивость и искать конструктивные способы регуляции своего эмоционального и физического состояния.

Врач рекомендует придерживаться следующих принципам:

1. Не зацикливаться на одном варианте, постоянно пополнять рацион мер, которые помогут справиться с излишним напряжением, обеспечить качественный отдых и наполнить организм и психику ресурсами.

2. Стараться смотреть на ситуацию объективно, не накручивать себя: сначала переживаниями о предстоящем событии, затем непосредственно в процессе и после случившегося, когда ничего уже невозможно вернуть.

3. Общаться со стрессоустойчивыми людьми, позитивно настроенными на жизнь. Не забывать чистить пространство от «энергетических вампиров», у которых всегда все плохо, после общения с которыми вы чувствуете себя плохо.

4. Заниматься саморазвитием. Больше времени уделять раскрытию творческого потенциала.

5. Обязательно заниматься спортом и вести активный образ жизни. Следить за режимом дня, за своим питанием, вовремя подпитывать свой организм витаминами.

6. Не ставить алкоголь в разряд универсального регулятора своего настроения – для увеличения интенсивности веселья, для снижения трагичности события, для заполнения эмоциональной пустоты.

7. Осторожно относиться к использованию медицинских препаратов для регулирования психоэмоционального состояния, принимать препараты такого формата только по назначению врача!

Кроме того, Наталья Бульбакова дала несколько советов, как снизить уровень стресса в жизни. Вот только некоторые из них. Заведите домашнего питомца. Почаще созерцайте природу. Делайте дыхательные упражнения, медитируйте. Найдите для себя хобби. Хорошо выспайтесь и вкусно завтравайте. Встречайтесь с друзьями и дорогими людьми. Слушайте хорошую музыку. Попробуйте навести порядок в шкафу. Запишите свои мысли в дневник. Если ничего не помогает, сходите к психологу.