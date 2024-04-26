Об этом заявил мэр города Сергей Шелест. Сейчас на объекте проводят монтаж тепловых сетей.

Об этом заявил мэр города Сергей Шелест. Сейчас на объекте проводят монтаж тепловых сетей.

В Омске перекресток бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября готовят к переустройству тепловых сетей. Ресурсники уже зашли на объект и подготавливают участок для последующих работ. В целом на бульваре сосредоточено более 150 различных инженерных сетей.

– Дорожники сейчас работают на месте будущего правоповоротного съезда с бульвара на улицу 70 лет Октября. Помимо сетей, прокладывают новую ливневку и формируют основание дороги. К июлю планируем открыть на этом перекрестке рабочее движение для транспорта, – рассказал мэр города Сергей Шелест.

Сейчас работы на объекте ведутся круглосуточно. В них задействованы 60 человек и 30 единиц техники. Чтобы завершить реконструкцию бульвара Архитекторов до конца года, темпы работ планируют ускорить.