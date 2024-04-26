За год дорожники должны отремонтировать 477 объектов. Сейчас работы идут в центре города, на Левом берегу и в Нефтяниках.

За год дорожники должны отремонтировать 477 объектов. Сейчас работы идут в центре города, на Левом берегу и в Нефтяниках.

В Омске продолжают ямочный ремонт городских дорог. Дорожники занимаются локальным ремонтом, а также укладкой асфальта большими полотнами на всю ширину проезжей части. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, такие работы уже сделали на Красноярском тракте и по проспектам Комарова и Мира. Хотя на том же проспекте Мира работы еще предстоит немало. А в центре города обновляют асфальт на 8–10 тыс. кв. м.

– На сегодняшний день уже выполнен объем работ на почти 60 тыс. кв. м. Все крупные работы мы перевели в ночной режим. Минувшей ночью аварийно-восстановительный ремонт был проведен на улице Ленина. Работы завершены, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов.

Работы рассчитают на год. За это время в городе должны отремонтировать 477 объектов площадью 356 тыс. кв. м. На эти цели выделили 120 млн рублей.