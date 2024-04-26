За две недели было проверено 137 участков дорог общей протяженностью более 800 км.
В Омской области прошло весеннее обследование дорог, которые были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2019–2023 годах. За две недели было проверено 137 участков дорог общей протяженностью более 800 км.
Трассы, которые были исследованы:
- Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка (7 участков, протяженностью более 67 км);
- Омск – Одесское – граница Республики Казахстан (7 участков, протяженностью более 54 км);
- Омск – Тара (15 участков, протяженностью более 143 км);
- Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка (15 участков, общей протяженностью порядка 58 км).
В общей сложности специалисты обнаружили 211 замечаний. Чаще всего на дорогах находили трещины, деформации обочин, коррозию металлических элементов остановочных павильонов, просадки асфальта и износ горизонтальной разметки.
Подрядчики должны устранить нарушения до 20 мая.