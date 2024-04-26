На базе отдыха «Тридевятое царство» омичи могут арендовать домики и глэмпинги.

На базе отдыха «Тридевятое царство» омичи могут арендовать домики и глэмпинги.

Омичей приглашают отдохнуть за городом на базе отдыха «Тридевятое царство». На территории комплекса есть дома, рассчитанные на разное количество постояльцев: от 2 до 12 человек.

База отдыха находится в 25 минутах от Омска. Здесь можно насладиться природой и отдохнуть от городской суеты. Все дома и территория базы оформлены дизайнерами, также в комплексе есть мини-зоопарк, в котором можно полюбоваться на павлинов, фазанов и енота.

На территории установлены кедровая бочка и чан для парения, их посещение уже включено в стоимость аренды домиков. Для детей на базе есть спортивная площадка и батут.

По субботам в «Тридевятом царстве» проводятся квартирники, на которые приглашают музыкантов. Гости базы могут насладиться живой музыкой, спеть и потанцевать на свежем воздухе.

На территории есть два больших дома на 12 человек: Охотничий дом и дом «Картинная галерея». Они оборудованы мангальными зонами, индивидуальными чанами и банями.

Дом «Шато» рассчитан на 4 человек. Также в нем есть фитобочка, индивидуальная баня, чан и мангальная зона.

Индийский дом вмещает до 3 человек. Баня находится внутри дома, что очень удобно в прохладную или дождливую погоду.

Желающие могут арендовать глэмпинги, в которых можно провести романтический вечер или отдохнуть с маленьким ребенком. У каждого глэмпинга есть небольшая мангальная зона в виде круглого стола с мангалом в центре. Также арендующие глэмпинги могут посетить баню и чан.

Кроме того, на территории есть летняя зона отдыха с бассейнами и шезлонгами. Ее посещение стоит 1 тыс. рублей с человека. Функционирует зона с 10:00 до 22:00.

Для торжественных мероприятий можно арендовать шатер, который вмещает до 100 человек.