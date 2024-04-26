На базе отдыха «Тридевятое царство» омичи могут арендовать домики и глэмпинги.
Омичей приглашают отдохнуть за городом на базе отдыха «Тридевятое царство». На территории комплекса есть дома, рассчитанные на разное количество постояльцев: от 2 до 12 человек.
База отдыха находится в 25 минутах от Омска. Здесь можно насладиться природой и отдохнуть от городской суеты. Все дома и территория базы оформлены дизайнерами, также в комплексе есть мини-зоопарк, в котором можно полюбоваться на павлинов, фазанов и енота.
На территории установлены кедровая бочка и чан для парения, их посещение уже включено в стоимость аренды домиков. Для детей на базе есть спортивная площадка и батут.
По субботам в «Тридевятом царстве» проводятся квартирники, на которые приглашают музыкантов. Гости базы могут насладиться живой музыкой, спеть и потанцевать на свежем воздухе.
На территории есть два больших дома на 12 человек: Охотничий дом и дом «Картинная галерея». Они оборудованы мангальными зонами, индивидуальными чанами и банями.
Дом «Шато» рассчитан на 4 человек. Также в нем есть фитобочка, индивидуальная баня, чан и мангальная зона.
Индийский дом вмещает до 3 человек. Баня находится внутри дома, что очень удобно в прохладную или дождливую погоду.
Желающие могут арендовать глэмпинги, в которых можно провести романтический вечер или отдохнуть с маленьким ребенком. У каждого глэмпинга есть небольшая мангальная зона в виде круглого стола с мангалом в центре. Также арендующие глэмпинги могут посетить баню и чан.
Кроме того, на территории есть летняя зона отдыха с бассейнами и шезлонгами. Ее посещение стоит 1 тыс. рублей с человека. Функционирует зона с 10:00 до 22:00.
Для торжественных мероприятий можно арендовать шатер, который вмещает до 100 человек.
Контакты: сайт базы, телефоны: +7 (913) 633-82-82, +7 (3812) 33‒82‒82. Д. Березянка, Изумрудный коттеджный пос., ул. Иван да Марья, д. 4
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