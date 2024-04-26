С компанией был заключен контракт, но она не исполнила свои обязательства. В результате 15 школ остались без питания.

С компанией был заключен контракт, но она не исполнила свои обязательства. В результате 15 школ остались без питания.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности ООО «СК «ИНКОС», которое оказывает услуги по питанию детей в омских школах. С компанией был заключен контракт, но она не исполнила свои обязательства. В результате 15 школ остались без питания.

– После подписания контрактов данная фирма несвоевременно организовала горячее питание в 15 образовательных учреждениях Омска, что нарушило права несовершеннолетних, а также требования законодательства в сфере образования и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, – рассказали в прокуратуре.

Директору организации было внесено представление. Также компанию привлекли к административной ответственности за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Фирма получила штраф в размере 76 тыс. рублей.