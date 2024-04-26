В мэрии объяснили, что все работы согласовала городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

В мэрии объяснили, что все работы согласовала городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

Омичи пожаловались на снос деревьев при реконструкции бульвара Архитекторов. В соцсетях появилось видео, на котором техника сносит недавно высаженные деревья.

– Вот такой ценой у нас делают новую дорогу. Плевать на деревья, которые люди садили. Кошмар какой-то. Ну неужели нельзя было выкопать этим же трактором. Люди бы пересадили, – отметили омичи.

В мэрии заявили, что реконструкция бульвара предусматривает расширение проезжей части до 4–6 полос. Поэтому деревья, попадающие в зону проведения работ, сносят. Вынос растений согласован с городской комиссией по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Вопрос по пересадке деревьев в мэрии обещали проработать с подрядчиком, специалистами Кировского округа и местными жителями.

Также в администрации отметили, что в рамках реконструкции предусмотрено озеленение прилегающей территории, там высадят более 6000 кустарников и крупномерных деревьев.