Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности массовых мероприятий и объектов с большим скоплением людей.

Особое внимание будет уделяться обеспечению безопасности массовых мероприятий и объектов с большим скоплением людей.

В преддверии майских праздников в правительстве Омской области состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Силовики, чиновники, а также представители крупных предприятий и инфраструктурных объектов обсуждали работу в период празднования Дня Весны и Труда и 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На время подготовки и проведения майских праздников силы и средства охраны общественного порядка и обеспечения безопасности переводятся в усиленный режим несения службы.

– Определены маршруты и график патрулирования улиц, парков, общественных мест. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, вокзалов и аэропорта, а также мест проведения массовых мероприятий и объектов с большим скоплением людей, – сообщили в областном правительстве.

Также на комиссии рассмотрели итоги комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей и дополнительные меры повышения уровня безопасности.