Средства пойдут на приобретение и установку оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения.
Губернатор Виталий Хоценко поручил выделить шести районам области дополнительно около 55 млн рублей для обеспечения бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса муниципалитетов.
Как пояснили в правительстве региона, средства в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области» будут направлены на покупку и установку оборудования теплотехнического и водохозяйственного назначения в Кормиловском, Называевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Тарском и Шербакульском районах. Это позволит районам надежно пройти следующий отопительный сезон.
Также из областного бюджета направят 100 млн рублей на расселение многоквартирных домов в Омске, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Судебные решения о незамедлительном расселении этих домов вступили в силу в 2023 году.