Омич обошел коллег из других регионов в починке двигателя, измерениях и тестировании.

Омич обошел коллег из других регионов в починке двигателя, измерениях и тестировании.

В Набережных Челнах состоялся финал конкурса профессионального мастерства дилерской сети ПАО «КАМАЗ» — «Лучший моторист». В нем принимали участие специалисты со всей России, но первое место занял специалист компании «Омскдизель» Олег Павлюченко.

В первом туре мотористы проходили онлайн-тестирование, во втором — производили контрольно-измерительные действия спецприборами, в финале — устраняли неисправность двигателя. Омич оказался самым точным и быстрым.

— Я даже не ожидал, что стану победителем, просто выполнял свою работу. На конкурс ехал, чтобы проверить свои силы и знания. Конечно, оказаться первым очень приятно. Значит, все не зря: обучения, повышения квалификации, практика в сервисном центре. Значит, моя работа, действительно, сделана отлично, — отметил Павлюченко.

В компании «Омскдизель» и не может быть по-другому. К специалистам сервисного центра предъявляются серьезные требования. Здесь недостаточно быть просто хорошим специалистом, здесь нужно быть лучшим и постоянно совершенствовать свое мастерство и повышать свой уровень знаний и умений, поскольку в каждодневной работе приходится сталкиваться с широкой линейкой двигателей как российского, так и иностранного производства, для ремонта которых нужно знать множество технических параметров.

Олег Павлюченко работает в профессии более 20 лет, на предприятии более 13 лет. За эти годы он зарекомендовал себя профессионалом своего дела, ответственным сотрудником и хорошим коллегой. В 2015 году специалист принимал участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ», организованном Ярославским моторным заводом. Победа на конкурсе «Лучший моторист 2024» первая в копилке омича.

— Это хороший опыт. Буду ли участвовать еще? Не могу сказать точно. В нашем коллективе много стоящих кадров, которым тоже нужно получить такой опыт. Я показал сам себе, что могу быть лучшим, — отметил Павлюченко.

Он также отметил, что любит свою работу и рад, что трудится в профессионально оборудованном центре.