Омск-Информ
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·Общество

В настоящий момент подрядчик выполнил уже 86 % работ.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, на какой стадии находится процесс рекультивации свалки в Советском округе. В настоящий момент подрядчик выполнил уже 86 % работ.
– Сейчас подрядная организация устраивает на объекте рекультивационные покрытия, в том числе из геомембраны, и систему дегазации, перемещает плодородный грунт на покрытие полигона. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, отставаний нет, – отметил градоначальник.
Работы на полигоне ведет ООО «БМТ-сервис». Сумма контракта составила около 840 млн рублей. Работы должны завершить до конца мая.
·Общество

В настоящий момент подрядчик выполнил уже 86 % работ.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, на какой стадии находится процесс рекультивации свалки в Советском округе. В настоящий момент подрядчик выполнил уже 86 % работ.
– Сейчас подрядная организация устраивает на объекте рекультивационные покрытия, в том числе из геомембраны, и систему дегазации, перемещает плодородный грунт на покрытие полигона. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, отставаний нет, – отметил градоначальник.
Работы на полигоне ведет ООО «БМТ-сервис». Сумма контракта составила около 840 млн рублей. Работы должны завершить до конца мая.