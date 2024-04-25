Омск-Информ
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·Общество

Уровень реки Ишим в районе райцентра Абатское серьезно повысился. Насыпь вдоль трассы продолжают поднимать.

Большая вода уже всерьез угрожает трассе Тюмень – Омск. В районе райцентра Абатское Тюменской области дорогу продолжают укреплять.

О том, что происходит сейчас в Абатском районе, РИА «Омск-информ» рассказал дальнобойщик, который сегодня проезжал этот участник.

– Воды в Ишиме серьезно прибавилось. Если бы не делали насыпь, трассу бы уже затопило. Сейчас насыпь продолжают поднимать. Из-за этого трасса сужается. В этом районе ее ширина была 9 метров, а сейчас дорога сужается до 7 метров. Сейчас рядом с трассой все залито, но в самом Абатском пока сухо. А вот к рядом стоящей деревне вода подходит, – рассказал омский водитель.

По некоторым данным, пик паводка на реке Ишим в районе трассы Тюмень – Омск ожидается 28 апреля.

·Общество

Уровень реки Ишим в районе райцентра Абатское серьезно повысился. Насыпь вдоль трассы продолжают поднимать.

Большая вода уже всерьез угрожает трассе Тюмень – Омск. В районе райцентра Абатское Тюменской области дорогу продолжают укреплять.

О том, что происходит сейчас в Абатском районе, РИА «Омск-информ» рассказал дальнобойщик, который сегодня проезжал этот участник.

– Воды в Ишиме серьезно прибавилось. Если бы не делали насыпь, трассу бы уже затопило. Сейчас насыпь продолжают поднимать. Из-за этого трасса сужается. В этом районе ее ширина была 9 метров, а сейчас дорога сужается до 7 метров. Сейчас рядом с трассой все залито, но в самом Абатском пока сухо. А вот к рядом стоящей деревне вода подходит, – рассказал омский водитель.

По некоторым данным, пик паводка на реке Ишим в районе трассы Тюмень – Омск ожидается 28 апреля.