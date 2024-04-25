В работах будут участвовать как подрядчики, так и сотрудники «Транссигнала».

В работах будут участвовать как подрядчики, так и сотрудники «Транссигнала».

На улицах Омска начали наносить разметку. В этом году рабочие должны нанести на дороги 54,6 тыс. кв. м пластиковой разметки, которая имеет более прочное покрытие и повышает свою видимость в дневное и ночное время. Контракт с подрядчиком уже заключен. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств подрядчики восстановят разметку, которая была нанесена в прошлом году. Речь идет о почти 40 тыс. кв. м.

Также на дороги будут наносить и разметку краской. К этим работам уже приступили сотрудники «Транссигнала». В первую очередь разметку нанесут возле школ и других образовательных учреждений. В общей сложности она появится на почти 32 тыс. кв. м.

На проведение работ было выделено более 128 млн рублей, большая часть из них (почти 108 млн) будет потрачена на пластиковую разметку, еще 10 млн рублей потратят на разметку краской. Почти за 11 млн разметку пластиком и краской нанесут возле школ.

При обустройстве 200 проекционных пешеходных переходов также на дороги нанесут пластиковую разметку.