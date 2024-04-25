Мужчина позвонил полицейским и нажаловался на шумных соседей. Вскоре он сообщил, что гостиницу кто-то заминировал.

Мужчина позвонил полицейским и нажаловался на шумных соседей. Вскоре он сообщил, что гостиницу кто-то заминировал.

В Исилькуле в отдел полиции поступило сообщение о минировании гостиничного комплекса. На место сразу же выехали стражи порядка, однако предметов и веществ, которые представляли бы опасность, они не нашли. Оказалось, что минирование было ложным. Его организовал 56-летний местный житель. Выяснилось, что часом ранее полицейские уже общались с мужчиной. Он жаловался на шумных соседей.

– Когда к нему приехали сотрудники полиции, сельчанин отказался давать какие-либо пояснения и потребовал вызвать к нему руководителей всех правоохранительных ведомств. Полицейские разъяснили ему порядок проверки сообщений граждан, однако мужчина отказался писать заявление и не стал общаться с сотрудниками полиции. Позже, находясь на улице, он позвонил в службу «112» и сообщил о минировании расположенной через дорогу гостиницы, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Сельчанину грозит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.