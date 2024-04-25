В пожаре, площадь которого составила 1000 кв. м, никто не пострадал.

В пожаре, площадь которого составила 1000 кв. м, никто не пострадал.

В МЧС сообщили о локализации пожара в Советском округе, где на территории грузового склада вспыхнули три емкости с нефтепродуктами. Локализовать пламя удалось в 13:25.

Общая площадь пожара составила 1000 кв. м. Отметим, что в происшествии никто не пострадал.

Напомним, возгорание произошло около 11:50. Сначала к месту происшествия направили 15 единиц техники и 58 спасателей. Потом к ним присоединились два пожарных поезда.

Причины пожара пока неизвестны.