Омск-Информ
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·Авто

Мужчина не заплатил налоги, а также задолжал одной из строительных компаний.
Вчера судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД снова провели в Омске рейд по выявлению должников. Пост в течение трех часов размещался на Тюкалинской развилке в районе Ленинградского моста. За это время приставы арестовали 10 автомобилей, принадлежавших должникам.
Во время рейда приставы остановили 48-летнего владельца автомобиля Lexus RX 270, 2011 года выпуска. Житель Кировского округа оказался индивидуальным предпринимателем. Он занимается строительством и успел накопить долги перед строительной компанией и государством (налоги) на 178 тыс. рублей.
Мужчина заявил, что у него нет долгов и ничего он платить не будет. В итоге приставы арестовали его машину, чтобы продать и на вырученные средства погасить задолженность.
Арестовали приставы и автомобиль ВАЗ-2105, 2010 года выпуска, у владельца которого имеются долги по кредитам. Отметим, что за рулем находилась молодая омичка, которая утверждала, что купила машину, но еще не успела ее зарегистрировать. Однако доказать это девушка не смогла.
1397
·Авто

Мужчина не заплатил налоги, а также задолжал одной из строительных компаний.
Вчера судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД снова провели в Омске рейд по выявлению должников. Пост в течение трех часов размещался на Тюкалинской развилке в районе Ленинградского моста. За это время приставы арестовали 10 автомобилей, принадлежавших должникам.
Во время рейда приставы остановили 48-летнего владельца автомобиля Lexus RX 270, 2011 года выпуска. Житель Кировского округа оказался индивидуальным предпринимателем. Он занимается строительством и успел накопить долги перед строительной компанией и государством (налоги) на 178 тыс. рублей.
Мужчина заявил, что у него нет долгов и ничего он платить не будет. В итоге приставы арестовали его машину, чтобы продать и на вырученные средства погасить задолженность.
Арестовали приставы и автомобиль ВАЗ-2105, 2010 года выпуска, у владельца которого имеются долги по кредитам. Отметим, что за рулем находилась молодая омичка, которая утверждала, что купила машину, но еще не успела ее зарегистрировать. Однако доказать это девушка не смогла.
1397