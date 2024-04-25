Мужчина не заплатил налоги, а также задолжал одной из строительных компаний.

Мужчина не заплатил налоги, а также задолжал одной из строительных компаний.

Вчера судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД снова провели в Омске рейд по выявлению должников. Пост в течение трех часов размещался на Тюкалинской развилке в районе Ленинградского моста. За это время приставы арестовали 10 автомобилей, принадлежавших должникам.

Во время рейда приставы остановили 48-летнего владельца автомобиля Lexus RX 270, 2011 года выпуска. Житель Кировского округа оказался индивидуальным предпринимателем. Он занимается строительством и успел накопить долги перед строительной компанией и государством (налоги) на 178 тыс. рублей.

Мужчина заявил, что у него нет долгов и ничего он платить не будет. В итоге приставы арестовали его машину, чтобы продать и на вырученные средства погасить задолженность.

Арестовали приставы и автомобиль ВАЗ-2105, 2010 года выпуска, у владельца которого имеются долги по кредитам. Отметим, что за рулем находилась молодая омичка, которая утверждала, что купила машину, но еще не успела ее зарегистрировать. Однако доказать это девушка не смогла.