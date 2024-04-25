Синоптики также обещают небольшой дождь и усиление ветра до штормового.

Синоптики также обещают небольшой дождь и усиление ветра до штормового.

После похолодания в регионе снова начнется потепление. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью температура воздуха в Омской области составит 0...+5 градусов. Днем в пятницу потеплеет до 10...+15 °. Существенных осадков не ожидается.

В ночь на субботу будет –3...+2 °. Днем будет +15...+20 градусов. Погода будет по-прежнему сухая и облачная, но немного усилится ветер, до 5–10 м/с.

В воскресенье ночью ожидается +3...+8 °, а днем +20...+25 °. Местами ожидается небольшой дождь и может быть холоднее – около +15 градусов. В отдельных районах ветер усилится до 15–20 м/с.