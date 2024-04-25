На этом попались 12 человек. На всех нарушителей закона возбудили уголовные дела.
За первые три месяца года омские таможенники выявили 23 преступления, возбудили 23 уголовных дела. Из них 12 связаны с перемещением иностранной валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Омичи незаконно перечислили за границу более 100 млн рублей в валюте.
Еще 10 уголовных дел возбудили из-за незаконного создания юридических лиц. Одно уголовное дело – о контрабанде сильнодействующих веществ через почту.
– Чаще всего организаторы указанных преступлений пользуются услугами несознательных российских граждан, которые, регистрируя на свое имя юридическое лицо за небольшое вознаграждение, становятся фиктивными директорами, не имеющими отношения к реальным делам этих фирм, – отметил заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов.
Отметим, что по сравнению с прошлым годом в Омске на 15 % увеличилось число административных правонарушений. Таможня возбудила 402 дела. Нарушителей оштрафовали на 27 млн рублей.