На этом попались 12 человек. На всех нарушителей закона возбудили уголовные дела.

На этом попались 12 человек. На всех нарушителей закона возбудили уголовные дела.

За первые три месяца года омские таможенники выявили 23 преступления, возбудили 23 уголовных дела. Из них 12 связаны с перемещением иностранной валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Омичи незаконно перечислили за границу более 100 млн рублей в валюте.

Еще 10 уголовных дел возбудили из-за незаконного создания юридических лиц. Одно уголовное дело – о контрабанде сильнодействующих веществ через почту.

– Чаще всего организаторы указанных преступлений пользуются услугами несознательных российских граждан, которые, регистрируя на свое имя юридическое лицо за небольшое вознаграждение, становятся фиктивными директорами, не имеющими отношения к реальным делам этих фирм, – отметил заместитель начальника Омской таможни Валерий Расколов.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом в Омске на 15 % увеличилось число административных правонарушений. Таможня возбудила 402 дела. Нарушителей оштрафовали на 27 млн рублей.