Трое мужчин из Узбекистана и Таджикистана совершили преступления и попали в тюрьму. За это их лишили гражданства РФ.

Трое мужчин из Узбекистана и Таджикистана совершили преступления и попали в тюрьму. За это их лишили гражданства РФ.

В Омской области лишили гражданства РФ троих местных жителей – 42-летнего уроженца Узбекистана и мужчин, 25 и 34 лет, из Таджикистана. Причиной такого решения стала уголовная ответственность, к которой были привлечены бывшие мигранты.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, старший из мужчин принял гражданство России в 2020 году, а в январе 2022 года его приговорили к 13 годам лишения свободы за совершение преступления против половой свободы несовершеннолетнего. Двое уроженцев Таджикистана получили гражданство в 2007 и 2008 годах. В январе они получили 8 и 9 лет лишения свободы за совершение преступления против общественной безопасности.

Всего с начала года из-за преступлений гражданства РФ лишились девять местных жителей.