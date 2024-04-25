Благодаря летательным аппаратам сотрудники МЧС смогут контролировать пожарную обстановку в регионе.

Благодаря летательным аппаратам сотрудники МЧС смогут контролировать пожарную обстановку в регионе.

В региональном МЧС рассказали, зачем запускают беспилотники над Омском. Так, по информации ведомства, летательные аппараты запускают для проверки соблюдения особого противопожарного режима.

Сейчас такие рейды проводят в дачных поселках ежедневно. Сегодня, 25 апреля, беспилотники летают в районе дачного кооператива «Бодрость».

Напомним, что с 15 апреля в регионе введен особый противопожарный режим.