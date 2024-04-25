В марте омский клуб оказался в числе лидеров КХЛ по количеству игроков, проверенных на допинг.

В марте омский клуб оказался в числе лидеров КХЛ по количеству игроков, проверенных на допинг.

В марте Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) протестировала на допинг 79 игроков КХЛ, сообщает ТАСС.

Больше всего тестов пришлось на московский «Спартак», петербургский СКА и екатеринбургский «Автомобилист». Тесты сдали по 8 игроков этих команд.

Что касается омского «Авангарда», то на допинг в марте проверили 7 «ястребов». Их фамилии не называются.

Стоит сказать, что за два первых месяца года РУСАДА проверила всего 20 игроков КХЛ. О случаях положительных допинг-проб в завершившемся вчера сезоне не сообщалось.